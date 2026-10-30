Eduin Caz se luce con un reloj de casi un millón de pesos para Moy Bobadilla

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Eduin Caz volvió a dejar claro que le encanta consentir a su círculo cercano. Para celebrar el cumpleaños de Moy Bobadilla, el cantante le regaló una pieza de alta relojería que ambos presumieron en redes sociales.

El obsequio es un reloj Hublot, específicamente el modelo Spirit of Big Bang Titanium Pavé de 42 milímetros. Esta joya, que destaca por su caja en forma de tonel y acabados de lujo, habría sido enviada directamente desde Suiza mientras Eduin se encontraba de viaje.

Si te preguntas cuánto costó el detalle, prepárate. Según precios de lista en internet, el reloj ronda los 42 mil dólares, lo que equivale a unos 840 mil pesos mexicanos, sin contar impuestos ni gastos de importación. Eso sí, en el mercado de reventa su valor puede bajar a un rango entre los 500 mil y 550 mil pesos, dependiendo de qué tan bien conservada esté la pieza.

Este gesto no es casualidad, ya que ambos artistas han construido una alianza de padrinazgo y hermandad desde que Moy inició su carrera. La generosidad de Eduin ya es marca registrada; antes le habría regalado medio millón de pesos a Joaquín Ruiz, integrante de Grupo Firme, y un millón de pesos a su amigo Ese Pérez después de que este saliera de La Casa de los Famosos México.

La noticia causó revuelo en redes sociales, donde algunos usuarios aplaudieron el detalle mientras otros recordaron que no es la primera vez que Eduin tiene este tipo de gestos.

La verdad es que nosotros queremos un amigo así de generoso en nuestra vida. ¿A poco no se antoja que te llegue un reloj de Suiza así de la nada?