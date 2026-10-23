Inés Gómez Mont se lanza al mundo del thriller con una novela de 815 páginas

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Inés Gómez Mont decidió entrar al terreno de la ficción para adultos de la manera más inesperada: lanzando su libro sin previo aviso. El título apareció de repente en las principales plataformas de venta de libros por internet, dejando sorprendidos tanto al sector editorial como a quienes siguen a la socialité, ya que el proyecto se mantuvo en secreto absoluto hasta que estuvo disponible en línea.

Este movimiento marca el debut formal de la exconductora en el mercado del thriller y la narrativa para adultos. Aunque ya había publicado libros anteriormente, en esta ocasión se aleja por completo de sus trabajos previos. La distribución digital permitió que la noticia se difundiera rápidamente el 13 de octubre, posicionando la obra entre las novedades literarias más comentadas.

Inés Gómez Mont es una conductora de televisión, periodista y modelo mexicana, conocida por su trabajo en TV Azteca en el programa Los 25+ y como co-conductora de Ventaneando.

Un giro drástico en su carrera creativa

El lanzamiento de esta obra, concretado el 11 de septiembre de 2026, representa un hito de transformación para la autora. Anteriormente, Inés se había enfocado en publicaciones infantiles y de corte familiar, pero ahora da un giro radical hacia una narrativa mucho más densa y compleja. El resultado es un manuscrito monumental de 815 páginas, con el cual se posiciona formalmente dentro del género del thriller legal de suspenso en el mercado hispanohablante.

Para quienes quieran leerla, la publicación ya se encuentra disponible en Amazon. En cuanto a los precios, la versión de tapa blanda tiene un costo de 394 pesos mexicanos, mientras que la edición de tapa dura se vende en 629 pesos. También existe la opción de adquirir el libro en formato digital. Con este proyecto de gran extensión, la autora busca atraer tanto a sus seguidores personales como a los fanáticos de las intrigas judiciales, intentando abrirse un espacio definitivo en la industria del entretenimiento escrito.

El corazón detrás de las páginas

Más allá de la trama, el libro incluye mensajes emotivos. La autora dedicó la obra directamente a sus hijos, a quienes describe como su principal razón de vida, su fuerza y el motor supremo de sus actos. Además, Inés aprovechó el espacio para expresar su gratitud hacia sus padres y hermanos, reconociendo que su entorno familiar ha sido un refugio incondicional que le enseñó que siempre hay un camino para volver al origen.

De qué trata Ley de fuego

La novela se adentra en el género del thriller legal y el suspenso romántico. La historia sigue la vida de Carlota Torres, quien es descrita como una de las abogadas penalistas más meticulosas e impecables de México. La trama se complica cuando Carlota decide asumir la defensa de Emilio Zárate, un personaje poderoso y peligroso. Esta decisión la sumerge en una red oscura de traiciones, pactos de poder y corrupción.

El caso de Zárate no solo pone en riesgo la reputación profesional de la abogada, sino que amenaza con destruir su propia vida, ya que en ese entorno cualquier exceso de confianza o cabo suelto puede resultar letal. La tensión llega a su punto máximo con la aparición de Lorenzo Andrade, el Fiscal General de la República, quien encabeza las investigaciones contra el cliente de Carlota.

Además de estar en bandos opuestos frente a la justicia, entre la abogada y el fiscal resurge una historia apasionada del pasado que ninguno de los dos pudo superar. Ahora, obligados a enfrentarse en una guerra de influencias y secretos compartidos, deberán navegar entre la ética de su profesión, el peligro inminente y una atracción delictiva que amenaza con consumir a todos los involucrados.

Ojalá que con 815 páginas la historia sea tan intensa como suena, porque leer un libro así requiere tiempo y mucha paciencia. ¿Se animarían a leer un thriller tan largo?