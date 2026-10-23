Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas callan rumores con presumido romance

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Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas volvieron a ser el centro de atención al confirmar que su relación sentimental sigue en pie. El cantante de corridos tumbados utilizó sus redes sociales para poner fin a las especulaciones sobre un distanciamiento, compartiendo una fotografía romántica junto a la actriz en Instagram para presumir su noviazgo ante sus millones de seguidores.

La publicación generó reacciones inmediatas entre sus fanáticos, quienes celebraron que la pareja continúe disfrutando de su historia de amor. Este gesto llega justo después de que surgieran dudas sobre el estado de su noviazgo, ya que el intérprete había sido señalado por una supuesta infidelidad debido a que lo relacionaron con otra mujer durante un evento.

La verdad sobre el supuesto desliz

Las especulaciones sobre una posible ruptura comenzaron a perder fuerza cuando trascendió que la mujer que acompañaba a Gabito en aquel evento era, en realidad, una prima suya. Con esta aclaración y la reciente publicación de la foto romántica, el cantante parece dejar claro que continúa comprometido con su relación con Samadhi.

Sin embargo, no todo fue celebración en los comentarios de Instagram. Algunos seguidores aprovecharon la oportunidad para recordarle a Gabito la importancia de la fidelidad, haciendo referencia a los rumores que pusieron el noviazgo bajo los reflectores recientemente. A pesar de estas críticas, la pareja decidió apostar por su relación y demostrar que su historia de amor sigue vigente y genera mucha curiosidad.

Un encuentro eléctrico en el escenario

Las muestras de cariño entre ambos no se quedaron solo en las redes sociales, sino que se trasladaron a la vida real durante la presentación de Gabito como parte de su 1 Million Black Tour. Este evento fue una propuesta que buscó fusionar la música, la moda y el universo de las fragancias en una sola noche.

El espectáculo se llevó a cabo en el Centro de las Artes Inmersivas, en la Ciudad de México. Gabito Ballesteros encabezó la velada, que estuvo marcada por la actitud y el estilo. Samadhi Zendejas asistió al evento y se mantuvo entre el público luciendo un elegante vestido negro.

El momento más comentado de la noche ocurrió cuando el cantante decidió bajar del escenario para acercarse a la actriz. Este gesto de cercanía en medio del show no pasó desapercibido para los asistentes, quienes fueron testigos directos de la complicidad de la pareja.

El ritmo de una noche especial

Además de la presencia de la pareja, la celebración contó con el apoyo de otros artistas que aportaron energía al evento. La noche incluyó la participación de André VII, así como de los DJ de El Micky Bar y Le Twins, quienes se encargaron de mantener el ritmo durante la velada que reunió la música y la moda.

Al final, tanto la fotografía romántica como el encuentro durante el concierto volvieron a colocar a Gabito y Samadhi en el centro de la conversación pública. Parece que, más allá de cualquier chisme de pasillo o malentendido, los dos están decididos a presumir su amor sin importar quién esté mirando.

¿Será que ya superamos la etapa de los rumores o nos espera otro drama pronto?

Gabito Ballesteros es un cantante, compositor y productor mexicano, reconocido como una de las figuras emergentes de los corridos tumbados. Por su parte, Samadhi Zendejas es una actriz mexicana.