Timbiriche: la serie ya está en ViX y así puedes ver los capítulos

Entretenimiento

La bioserie de Timbiriche ya aterrizó en las pantallas de la mano de TelevisaUnivision para que todos recordemos por qué esta banda pop marcó a tantas generaciones. La producción está disponible en exclusiva a través de la plataforma de streaming ViX y promete revelar cosas que no sabíamos de su historia.

El recorrido es pura nostalgia: empieza con los orígenes infantiles del grupo y avanza hasta que se consolidaron como un fenómeno cultural en el entretenimiento. Para ver los episodios, es necesario contratar el servicio digital de la compañía.

En los primeros capítulos ya vimos de todo. El primero nos mostró la dinámica de los integrantes cuando apenas se conocían, donde algunos empezaban desde cero y otros llegaron por sus contactos en la industria. En el segundo episodio los vimos experimentando con la adolescencia y, para el tercero, ya empezaron los primeros abandonos y la llegada de nuevos miembros a la banda.

Aunque el primer episodio se transmitió en televisión abierta por Las Estrellas, el resto de la serie se distribuye de forma gradual en la plataforma para mantener la expectativa del público. Los nuevos episodios se estrenan cada viernes a las 19:00 horas.

Al 15 de octubre solo había dos capítulos disponibles en la plataforma. La serie no solo se enfoca en los éxitos musicales, sino que dramatiza los momentos clave que pasaron fuera del escenario.