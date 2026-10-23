Aldo Rendón le cierra la puerta a Mariana Ochoa: no quiere ser su stylist

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El drama de La Casa de los Famosos México no termina ni aunque la temporada haya cerrado. Esta vez, Aldo Rendón estalló al negar rotundamente que quiera trabajar como asesor de imagen de Mariana Ochoa, contradiciendo lo que la cantante había asegurado previamente.

Todo el ruido empezó porque Mariana Ochoa afirmó que el stylist se había acercado a ella después del reality para darle un abrazo y pedirle una oportunidad para sumarse a su equipo de trabajo. Según la cantante, ella aceptó en ese momento, aunque confesó que después le dolieron algunas cosas que vio en videos.

Sin embargo, Aldo Rendón no se quedó callado y, en una entrevista para el podcast del Diablito, desmintió que tuviera cualquier intención de trabajar con ella. El asesor de imagen se mostró renuente y aprovechó para lanzar algunas indirectas sobre el reciente concierto de la actriz, al cual él y otros excompañeros del programa no asistieron a pesar de estar invitados.

Aldo dijo: "También la gente qué ignorante es. O sea, ve mi currículum, sí vestiría a quién sea, pero si va a cantar en un Auditorio Nacional no en un bar de la esquina de tu casa, para siete personas, lo lleno yo".

Por su parte, Mariana Ochoa había intentado bajarle a la tensión asegurando que no tenía conflictos con Aldo, basándose en ese supuesto acercamiento afectuoso tras el final del programa. La postura del stylist, según la fuente, es contundente y deja clara una enemistad entre ellos.

Aldo ya había pedido, molesto y en más de una ocasión, que no se le cuestionara más sobre Mariana Echeverría y el conflicto que sostuvieron en el reality.