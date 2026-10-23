Ese Pérez manda a volar a los haters por el millón de pesos que le dio Eduin Caz

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Ese Pérez no se quedó callado ante las críticas por el millón de pesos que recibió de parte de Eduin Caz. Durante la alfombra roja de los Eliot Awards 2026, el youtuber confirmó que el regalo es totalmente real y se mostró muy agradecido con el cantante.

La historia empezó porque Eduin Caz no estuvo nada conforme con que Ese Pérez quedara en cuarto lugar en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Para el vocalista de Grupo Firme, el influencer fue el verdadero ganador del programa, así que decidió darle ese millón de pesos como premio de consolación.

Ese Pérez respondió a las críticas por el obsequio y aclaró que no fue falso, además de dejar claro que no hace caso a lo que digan en redes sociales. Comentó que la gente siempre va a ladrar y que él sabe muy bien lo que está pasando. Además, soltó que quizá los que critican es porque no tienen amigos con dinero.

La neta, se siente la lealtad entre los dos, aunque el resto de internet no deje de opinar. ¿Quién no quisiera un mejor amigo que te regale un millón de pesos solo porque no ganó un reality?