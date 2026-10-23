Brianda Deyanara pide perdón a la esposa de Memo Schutz por los rumores de romance

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Brianda Deyanara decidió ponerle fin a las especulaciones que surgieron durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2026. La creadora de contenido aprovechó el Galifest, una fiesta organizada por Galilea Montijo, para acercarse personalmente a Verónica Fonseca, esposa de Memo Schutz, y ofrecerle una disculpa por todos los comentarios que circularon en redes sociales sobre un supuesto romance entre ella y el comentarista deportivo.

En el encuentro, Brianda explicó que saludó primero a Memo y después se dirigió a Verónica para pedirle perdón por las cosas que se dijeron en internet. La influencer dejó claro que siente un gran respeto y cariño tanto por la pareja como por Schutz, a quien quiere muchísimo.

El origen del shippeo y la falta de polémica

Para Brianda, el hecho de que el público empezara a imaginar una relación sentimental con Memo Schutz fue una consecuencia directa de la dinámica del reality. Durante una entrevista con Exa, la joven comentó que siente que en esa edición de la casa hizo falta mucha polémica. Desde su perspectiva, ante la ausencia de conflictos reales entre los participantes, los espectadores se vieron impulsados a crear historias y narrativas para llenar ese vacío.

La influencer consideró que la cercanía con Schutz fue malinterpretada y que las versiones que circularon en redes sociales fueron el resultado de esa necesidad de generar controversia donde no la había. De hecho, Brianda llegó a calificar estas especulaciones como una tremenda barbaridad, asegurando que muchas de las interacciones que se vieron en pantalla fueron sacadas de contexto.

Amistades reales vs. fantasías de internet

Tras salir del encierro, la creadora de contenido afirmó que se encuentra tranquila y satisfecha con los vínculos que formó. Admitió que el fenómeno del shippeo no fue exclusivo de su relación con Memo Schutz, sino que la relacionaron con prácticamente todo el mundo. Explicó que esto es comprensible dado que los habitantes conviven las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante un periodo de 60 días.

Por su parte, Memo Schutz también intervino para desmentir cualquier vínculo sentimental. El comentarista describió a Brianda como alguien a quien ve como una hermanita, mencionando que tiene una hermana de edad similar y que por ello siente admiración y cariño hacia ella. Además, Schutz enfatizó que su familia es lo más importante en su vida, describiendo a su esposa como el amor de su vida y a sus hijos como todo para él.

Un matrimonio que no se tambalea

La reacción de Verónica Fonseca ante los rumores fue de total tranquilidad. Durante el Galifest, la pareja acudió junta. Fonseca descartó que las especulaciones hayan puesto en riesgo su relación, asegurando que son un matrimonio muy sólido con más de veintitrés años de trayectoria.

La esposa del comentarista sostuvo que conoce perfectamente a su marido y que tiene plena confianza en el vínculo que han construido por más de dos décadas. Afirmó saber cómo Schutz valora a la familia, y por eso están tranquilos.

Al final, tanto Brianda como el matrimonio Schutz coincidieron en que entre ellos existe un cariño y una confianza genuina, confirmando que la cercanía mostrada en la competencia no representa ningún conflicto sentimental. Cabe recordar que Memo Schutz terminó la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México en el segundo lugar, logrando un total de 9 millones 834 mil 625 votos.