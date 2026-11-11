Se viene el Zapopan Grill 2026: carne asada y música en Jalisco

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El Festival Gastronómico Zapopan Grill 2026 llega a la Zona Metropolitana de Guadalajara el sábado 14 y domingo 15 de noviembre. El evento se instalará en la explanada de la Plaza de las Américas ‘Juan Pablo II’, en Eva Briseño S/N, Zapopan, y la entrada es libre para todos.

Si planean ir, tomen nota de los horarios: el sábado 14 de noviembre arrancan a la 1:00 pm, mientras que el domingo 15 de noviembre la cita comienza a las 12:00 pm. Habrá música en vivo y más de 10 expositores especializados en cocina de humo y brasas.

Este festival es el debut de la Unión de Parrilleros de Jalisco, un colectivo de chefs y empresarios locales que se aliaron con la Dirección de Turismo y Centro Histórico de Zapopan. La idea es lanzar una serie de eventos que posicionen a la región como un referente para los amantes de la buena mesa.

Lo más interesante es que el Zapopan Grill busca romper el mito de que la tradición parrillera y el dominio del fuego son exclusivos del norte de México. Desde Jalisco, quieren presumir el talento local con una propuesta que combina técnica, pasión y cortes de alta calidad.

Más que solo comer, el encuentro pretende resaltar la carne asada como una tradición de convivencia nacional y convertirla en un escaparate del oficio parrillero. Los organizadores esperan que esto sea el inicio de un movimiento en el occidente del país con experiencias constantes alrededor del fuego.

Sinceramente, que alguien quiera pelearse el título de los reyes de la parrilla con el norte está increíble. ¿Quién no quiere unos buenos tacos y música en vivo para cerrar la semana?