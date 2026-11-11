La Mansión VIP 2 ya empezó: aquí tienes la lista de los 16 famosos que se encerraron

Entretenimiento

La segunda temporada de La Mansión VIP arrancó el domingo 8 de noviembre de 2026 en México. El programa, producido por HotSpanish, volvió a reunir a creadores de contenido y figuras del entretenimiento para convivir frente a las cámaras, y ya podemos seguir todo el chisme a través de YouTube.

El elenco es una mezcla bastante variada. Tenemos desde el reguetón mexicano y personalidades de Colombia y Brasil, hasta influencers de Monterrey y Sinaloa. Para darle sabor al grupo, también incluyeron a una de las integrantes de Las Perdidas. La idea de la producción es juntar comunidades digitales totalmente diferentes en un solo espacio para ver cómo sobreviven a la vida cotidiana bajo la mirada de todos.

Los rostros de esta temporada

Karely Ruiz, la modelo y creadora de Monterrey, fue la primera en ser anunciada y obviamente es de los nombres que más ruido hicieron. También tenemos a Bellakath, la cantante mexicana de reguetón conocida por temas como Gatita, y a Dani Flow, el rapero conocido por sus letras explícitas y su éxito Reggeaton Champagne, quien fue revelado justo al inicio del programa.

Paolita Suárez llegó representando a Las Perdidas, el grupo que se volvió viral junto a Wendy Guevara. Pero el ingreso que más nos sacó una sonrisa fue el de Doña Alegría, mejor conocida como Leticia Guajardo, la mamá de Poncho de Nigris. Es un giro interesante porque ella pertenece a una generación muy distinta a la de los demás influencers del grupo.

El reparto se completa con Cintia Cossio, que es modelo y empresaria colombiana, y João Ferreira, un influencer que viene desde Brasil. También está Rod Contreras, famoso por sus videos de baile, e Itatí López, empresaria de belleza y quien además tiene su propio pódcast llamado Suelta la lengua.

En cuanto a la música regional, tenemos a Tony Aguirre, cantante y compositor sonorense. Por otro lado, Edwin Mendoza, originario de Nuevo León y exintegrante de CheliHouse, se suma al grupo gracias a su trayectoria en videos de comedia y baile. Finalmente, la lista se cierra con Cukis, Jorjais, Jlexis, Abel Robles y Odette Orlena.

Así se dividieron las habitaciones

En la primera emisión, que empezó a las 20:00 horas tiempo del centro de México, los participantes fueron distribuidos en dos habitaciones mediante una dinámica del programa. Así quedaron los bandos:

La Habitación Barullo quedó integrada por Abel Robles, Dani Flow, Doña Alegría, Edwin Mendoza, Karely Ruiz, Odette Orlena, Paolita Suárez y Rod Contreras.

Por otro lado, la Habitación Ruletix se conformó con Bellakath, Cintia Cossio, Itatí López, Jlexis, Jorjais, João Ferreira, Cukis y Tony Aguirre.

Ventajas y la lucha por el dinero

No todos empezaron en igualdad de condiciones, porque en la gala inaugural algunos se llevaron beneficios que pueden cambiar el juego. Jorjais consiguió la inmunidad, João Ferreira obtuvo el poder de mandar a otro participante a una zona de riesgo y Dani Flow se embolsó 500 puntos.

Este reality no es como los que vemos en la televisión abierta. Aquí la clave es la interacción digital; los seguidores pueden apoyar a sus favoritos usando las herramientas de las transmisiones en el canal de YouTube HotSpanish Vlogs.

La competencia durará aproximadamente cuatro semanas. Durante este tiempo, los famosos tendrán que sobrevivir a las dinámicas y buscar el apoyo del público para ganar el premio final: dos millones de pesos. Es exactamente la misma cantidad que se llevó Sol León cuando ganó la primera temporada.

¿Quién creen que aguante más tiempo sin perder la cabeza en esa casa?