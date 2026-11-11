Smashed burger: la técnica para lograr la costra perfecta en casa

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Si eres de los que no perdonan una buena comida y siempre estás buscando esa experiencia auténtica de street food sin tener que salir de tu casa, tienes que meter los smashed burgers en tu menú. A diferencia de las hamburguesas clásicas y gruesas que requieren un cocinado lento, esta técnica se basa en el contacto inmediato de la carne molida bien fría con una superficie muy caliente. El resultado es una costra caramelizada y crujiente por fuera que, al mismo tiempo, mantiene todos los jugos atrapados en el interior.

El verdadero truco para que esto funcione es la simplicidad de los ingredientes y la rapidez con la que se ejecuta todo. En cuestión de pocos minutos tienes un plato que no tiene nada que envidiarle a las hamburgueserías más famosas de la ciudad. No necesitas procesos complicados ni ser un experto en la cocina, solo tienes que saber manejar la temperatura y aplicar fuerza al aplastar la carne sobre el hierro.

Para armar esta versión irresistible con doble carne, queso cheddar y un pan brioche bien esponjoso, aquí tienes todo lo que necesitas y los pasos exactos para que no falle.

Ingredientes para 2 personas

350 gr de carne molida de res (pasada una sola vez por la máquina)

2 panes brioche esponjosos cortados a la mitad

4 rebanadas de queso cheddar

1 cucharada de mayonesa

1 cucharada de mostaza

Sal

Pimienta

Paso a paso para el éxito

Saca la carne molida del refrigerador. Es fundamental que esté muy fría. Divídela en cuatro bolas esponjosas, pero ten cuidado de no amasar la carne ni presionarla demasiado. Cubre las bolas y regrésalas al refrigerador hasta el momento exacto de cocinarlas.

Prepara una superficie de hierro fundido o una plancha. Ponle un poquito de aceite y deja que se caliente al máximo hasta que empiece a soltar humo.

Coloca inmediatamente las bolas de carne bien frías sobre la superficie, dejando espacio entre cada una.

Usa una espátula ancha y plana para presionar las bolas con fuerza hasta que queden totalmente aplastadas.

Esparce sal y pimienta solo por el lado que queda arriba y cocina durante un minuto y medio.

Voltea las hamburguesas y cocina por otro minuto y medio. Así te aseguras de que queden muy jugosas pero con esa superficie dorada y quemadita que las hace especiales.

Coloca una rebanada de queso cheddar sobre la primera carne, pon la segunda carne encima y remata con otra rebanada de queso. Haz esto para que el queso se derrita con el calor de la carne.

Repite el proceso con el resto de las bolas de carne.

Toma los panes cortados a la mitad y tuéstalos en la misma superficie caliente. Después de dorarlos, úntales un poco de mayonesa y mostaza.

Monta tus smashed burgers dobles con el queso fundido sobre el pan. Si te sientes con ganas de más, puedes agregarle cebollas caramelizadas, tomate, vegetales o tocino.

La verdad es que una vez que pruebas la textura de una hamburguesa así, la versión tradicional empieza a sentirse aburrida. ¿Te animas a intentar el aplastón en tu cocina o te da miedo ensuciar la plancha?