Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères: shopping y complicidad en Los Ángeles

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Renata Notni se dejó ver muy contenta recorriendo las calles de West Hollywood en Los Ángeles. La actriz mexicana no iba sola, ya que iba acompañada del empresario Gonzalo Hevia Baillères en una tarde de compras llena de complicidad entre boutiques de lujo y cafeterías.

Para el paseo bajo el sol californiano, Renata eligió un look sobrio y cómodo: top blanco de manga larga, pantalón negro de corte amplio y flats a juego. Complementó el atuendo con un bolso Chanel negro y gafas de sol, llevando el cabello suelto y un café frío para combatir el calor.

La verdad es que el minimalismo le sentó increíble; a veces menos es más y este look relajado es el mood ideal para ir de shopping sin sufrir.