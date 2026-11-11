Adal Ramones y Rodolfo Vargas se lanzaron como padrinos en ¿Quién Quiere Ser Millonario?

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El pasado 8 de noviembre, el set de ¿Quién Quiere Ser Millonario? se puso intenso con la llegada de dos padrinos muy conocidos. Adal Ramones acompañó a Mareli, una estudiante universitaria que fue al show para cumplir su sueño.

Por otro lado, Manuel llegó desde Tabasco y no vino solo; contó con el apoyo de Rodolfo Vargas, experto en deportes, para participar en el juego. Según la fuente, vivieron momentos intensos durante el programa.

¿Ustedes se animarían a jugar con Adal de apoyo o prefieren ir solitos?