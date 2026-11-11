México vs USA: ya hay los primeros elegidos para Survivor Series

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El 9 de noviembre se empezaron a confirmar los integrantes para el combate clásico de cinco contra cinco en Survivor Series. Cody Rhodes, quien lidera al equipo de Estados Unidos, ya eligió a CM Punk y a Je'von Evans para pelear a su lado. Por otro lado, Rey Mysterio, capitán del equipo de México, reclutó a Penta.

Todo empezó en Monday Night Raw, donde Cody Rhodes apareció para hablar de su victoria contra Randy Orton. El luchador dejó claro que quería pasar a lo siguiente y pidió la presencia de Rey Mysterio. Ambos capitanes se mostraron honrados de encabezar el combate y acordaron escoger a los mejores de cada país para ganar la lucha.

La situación se puso divertida cuando apareció Dominik Mysterio junto a JD McDonaugh. Aunque Dom mencionó que no le encanta la idea de que su papá sea el capitán, dijo que estaba dispuesto a dejar eso de lado para sumarse al equipo de México. Sin embargo, Rey Mysterio le negó la entrada. Dominik intentó lo mismo con Cody Rhodes, pero también fue rechazado.

Tras el desplante, Dominik cuestionó quién podría ser mejor que él para integrar cualquiera de los dos equipos. En ese momento apareció CM Punk, quien se dirigió a Rhodes y le dijo que, a pesar de haber tenido una serie de derrotas desafortunadas, estaba completamente listo para ayudarlo a derrotar a los otros cinco integrantes.

Para cerrar con broche de oro, Cody Rhodes reclutó en vestidores a Je'von Evans. Como Evans y Penta son los actuales campeones de la división tag team y amigos, se encararon para decirse que, aunque se lleven bien, darán todo por sacar adelante a su respectivo país.

La verdad es que Dominik tiene que dejar de intentar entrar a todos lados porque ya vimos que nadie lo quiere en el equipo. ¿Quién creen que complete la alineación de México para darle una paliza a los gringos?