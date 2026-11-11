Christian Nodal presume nuevo tatuaje para honrar a la dinastía Aguilar

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Christian Nodal decidió plasmar su vínculo con la familia de su esposa en un nuevo tatuaje. El tatuaje honra un símbolo importante para la famosa dinastía.

El detalle salió a la luz luego de que Nodal acompañara a su suegro, Pepe Aguilar, en el concierto Sinfónico hasta los Huesos. El evento tuvo lugar en la Megavelaria de la Isla San Marcos, en Aguascalientes, como parte del Festival Cultural de Calaveras 2026. En el show también estuvieron presentes Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

Además de las interpretaciones musicales, lo que más llamó la atención fue este nuevo tatuaje que el cantante de 27 años se hizo recientemente. Con esto, Nodal reafirma la buena relación que mantiene con los Aguilar, con quienes ha compartido el escenario en varias ocasiones desde que se casó con Ángela hace poco más de dos años.