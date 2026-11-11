María Vargas: la nueva Miss Universo México que jinetea y escribe libros

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María Guadalupe Vargas Naranjo es la nueva Miss Universo México 2026. La jalisciense logró destacar entre 32 participantes para ganar el título nacional y ahora tiene la misión de representar al país en la edición 75 de Miss Universo, que se celebra este noviembre de 2026 en Puerto Rico.

Pero lo que realmente hace interesante a María es que su vida no se resume a pasarelas. Tiene 28 años y es licenciada en Negocios Internacionales por el CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Además de ser empresaria, se ha metido al mundo de las letras; escribió un libro llamado Miss Trouble (La reina de los problemas), donde platica sus experiencias personales y reflexiona sobre los prejuicios y las etiquetas que a veces nos marcan.

De hecho, se quedó con el sobrenombre de Miss Trouble para darle un giro a esa idea de que las dificultades definen a una persona. Según ella, el objetivo es demostrar que cualquiera puede sanar, cambiar y empezar de cero, usando las malas experiencias como oportunidad de aprendizaje. Y no para ahí, porque ya está trabajando en la segunda parte de su libro para seguir inspirando a otros a superar adversidades.

Si pensaban que su vida era puro glamour, pues ni close. María creció en Copalita, Zapopan, y desde niña estuvo metida en las tradiciones de su comunidad, donde hasta llegó a jinetear en jaripeos. Esa mezcla de preparación académica, gusto por la escritura y raíces fuertes es la que lleva al certamen internacional.

Con este perfil, Vargas busca llevar un mensaje de resiliencia y aceptación, defendiendo que cada quien tiene la libertad de decidir quién quiere ser sin que las opiniones externas determinen su valor. La verdad es que tener a alguien que jinetea y escribe libros representando a México le da un toque muy fresco al concurso. ¿Creen que tenga todo para traerse la corona internacional?