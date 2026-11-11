José Eduardo Derbez soltó la sopa: por esto nunca se casó con Paola Dalay

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay ya hicieron oficial que su relación terminó. Ahora que cada quien anda por su lado, empezaron a recordar cómo estuvo la movida durante los años que estuvieron juntos, especialmente en los puntos donde no se ponían de acuerdo sobre el futuro.

El tema del matrimonio estuvo sobre la mesa desde que empezaron a salir, pero José Eduardo fue muy claro desde el principio. El actor explicó que fue totalmente transparente con Paola y le dejó saber que casarse no estaba en sus planes personales. Según contó, habló con ella desde que iniciaron la relación para decirle que no iba por ahí, y ella aceptó las condiciones.

¿Ustedes creen que se puede salvar una relación cuando no quieren lo mismo para el futuro?