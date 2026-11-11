¡A correr por sus voces! Wildwood tendrá redoblaje en México tras el hate por los 'star talents'

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Imagem Films, la distribuidora de cine independiente, confirmó que regrabarán las voces en español de Wildwood. La decisión llega después de la fuerte polémica que se armó con la primera versión, donde el público no perdonó la falta de experiencia profesional de quienes prestaron su voz.

Para que quede claro, el elenco original estaba encabezado por el influencer Javier Ibarreche y las actrices Natalia Téllez y Macarena García. La primera versión no fue bien recibida, principalmente por la falta de experiencia en el doblaje profesional de los involucrados.

El drama detrás de los micrófonos

La distribuidora salió a dar la cara con un comunicado donde explicaron que su meta es conectar con la audiencia y crear experiencias que vayan más allá de la pantalla. Por eso, después de leer y escuchar las opiniones de la gente, decidieron que lo mejor era hacer una nueva interpretación de doblaje exclusiva para México.

En su mensaje, Imagem Films Mx señaló que reconocer y expresar diferentes puntos de vista es fundamental en cualquier conversación. Aseguraron que siempre reciben con gusto los comentarios respetuosos de los espectadores y que su compromiso es seguir escuchando al público para mejorar la experiencia cinematográfica.

Ni odio ni desprestigio, solo ajustes

Para evitar que la situación se viera como un ataque personal, la empresa aclaró que regrabar las voces de los protagonistas no significa que quieran invalidar o desacreditar el trabajo de los artistas que participaron en la primera versión. De hecho, insistieron en que el proceso original se llevó a cabo bajo estándares creativos y profesionales.

La distribuidora agradeció profundamente a todas las personas que formaron parte de ese primer proceso y destacó el valor de las decisiones artísticas que se tomaron en la producción. La distribuidora aseguró que seguirá apostando por el talento, las nuevas iniciativas y las experiencias que acerquen al público al cine, e invitó a todos a ver la nueva versión doblada.

La reacción de Javier Ibarreche

Antes de que se hiciera oficial el redoblaje, Javier Ibarreche decidió adelantarse y pedir disculpas. El influencer admitió que el trabajo que realizó junto a sus compañeras no fue del agrado de todos y que entendía el malestar.

En un comunicado, Ibarreche intentó aclarar que su intención nunca fue quitarle la chamba a los actores de doblaje profesionales. Explicó que aceptó el proyecto con la idea de aprender y convertirse en uno de ellos, buscando consolidarse en esa disciplina, aunque la primera versión no fue bien recibida.

¿Cuándo llega la nueva versión?

Si te quedaste con ganas de ver la película pero no soportabas las voces, prepárate. El nuevo doblaje de Wildwood estará disponible en cines a partir del jueves 12 de noviembre. La distribuidora invita a quienes ya vieron la cinta a darle una segunda oportunidad desde una nueva perspectiva, y a los que aún no la ven, a que se dejen cautivar por la propuesta.

Por ahora, el misterio sigue porque no se ha revelado quiénes serán los nuevos actores de voz que salvarán la película.

Una joya visual que merece buen audio

Más allá del caos del doblaje, Wildwood es una pieza técnica impresionante. La historia sigue a Prue, una niña que emprende un viaje inesperado cuando su hermano menor desaparece. En su búsqueda, llega a Wildwood, un lugar con reglas distintas donde se encuentra con criaturas extraordinarias que pondrán a prueba su determinación.

Lo más rescatable es que la película no se hizo con efectos digitales fáciles. Se utilizó la técnica de stop motion durante un proceso de producción que duró 16 años. Para lograrlo, el equipo utilizó 233 marionetas, 132 escenarios y cientos de miles de rostros intercambiables para dar vida a cada expresión.

Es una lástima que una producción tan detallada y paciente casi se eclipse por un casting de voces mal planeado. ¿Será que ahora sí respetarán a los profesionales del doblaje o nos saldremos con otra sorpresa?