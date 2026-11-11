Manelyk es la nueva Capataz de La Granja VIP y tú eliges quién se queda con ella

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Manelyk tomó el mando en La Granja VIP y ahora es la nueva Capataz. Con este puesto llega el beneficio de tener una habitación de lujo, pero no la pasará sola, ya que deberá compartir el espacio con uno de los Granjeros.

La decisión está en manos del público. Ya se abrieron las votaciones en el portal oficial para escoger a quien acompañará a Manelyk a disfrutar de esos lujos. Los fans tienen un total de 10 puntos que pueden asignar a un solo participante o repartir entre varios.

Para quienes quieran echarle más ganas y conseguir votos extra, basta con iniciar sesión en el portal para desbloquear más oportunidades. También se puede votar a través del botón de ¡Vota por tu Granjero Favorito! en la app de TV Azteca en Vivo.

El Capataz tiene una habitación de lujo que todos quisieran tener en La Granja VIP, pero solamente algunos la han disfrutado. Ahora toca ver a quién escoge el público esta semana.