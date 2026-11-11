Naruto regresa con nueva secuela y sorpresas en la Jump Festa 2027

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La franquicia de Naruto se prepara para la Jump Festa 2027 con anuncios que prometen mover el piso de los fans. El plato fuerte es el lanzamiento de una nueva secuela de manga titulada Naruto: Shadow Rising, la cual será escrita y dibujada por el propio Masashi Kishimoto.

Este nuevo proyecto servirá como continuación de la serie original. La historia se ubicará después de la última película de la saga y antes de Boruto, con el objetivo de explorar fragmentos desconocidos del relato y mostrar cómo evolucionó la Villa Oculta de la Hoja para conectar con la obra de Mikio Ikemoto.

Para calentar motores, se compartió una ilustración especial donde los protagonistas de la Villa Oculta de la Hoja aparecen con un aspecto renovado y diferente, aunque se aclaró que esta imagen está fuera del canon y de la narrativa oficial.

Además del manga, la Jump Festa 2027, que se llevará a cabo del 19 al 20 de diciembre, traerá más novedades. Se espera la llegada de un nuevo anime, la posible resurrección de Boruto en formato audiovisual y un juego de cartas orientado a coleccionistas.

Honestamente, que Kishimoto regrese personalmente a dibujar y escribir es el verdadero ganar aquí; ya era hora de que alguien pusiera orden en la línea temporal de Konoha. ¿Será que Naruto: Shadow Rising por fin nos da las respuestas que Boruto dejó pendientes?