Eiza González y Grigor Dimitrov: ¿ya hay boda en camino?

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No habrá boda por el momento, pero la puerta está abierta. Eiza González y Grigor Dimitrov fueron cuestionados por la prensa sobre sus planes a futuro durante una visita a la Ciudad de México, y el tenista confesó que ya están platicando sobre el tema, y respondió: "No, todavía no, estamos en pláticas y esperemos que pronto".

La pareja, que lleva más de año y medio de noviazgo, viajó a México para que Grigor conociera a la familia de la actriz. Eiza explicó que viajó con Grigor para visitar a su familia, ya que no podrá estar con ellos durante las celebraciones decembrinas.

Un tour muy mexicano

Eiza se encargó de que su novio viviera la experiencia completa en la capital. Lo llevó a recorrer lugares icónicos como la Casa Azul de Frida Kahlo y la casa de Diego Rivera. Para rematar el tour cultural, hasta le hicieron una limpia en el Zócalo.

Grigor Dimitrov quedó fascinado con la hospitalidad de la gente y, sobre todo, con la comida. El búlgaro reveló que sus favoritos fueron los chilaquiles y que se pasó una semana entera comiendo tacos, asegurando que comió lo suficiente como para cubrir el resto del año.

Para cerrar con broche de oro, el deportista dijo que se llevaba lo mejor de México, refiriéndose así a Eiza. Se nota que el tenista ya entró en el mood mexicano, solo falta que se animen a dar el siguiente paso. ¿Será que el amor por los chilaquiles los lleve al altar?