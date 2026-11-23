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La tensión subió al máximo en la semana 11 de La Granja VIP. Según se informó el viernes 20 de noviembre, el público tenía la oportunidad de votar para decidir quién de los participantes nominados logrará sobrevivir y quién tendrá que armar sus maletas para dejar el reality.

En la tabla de nominados quedaron Mario “Mono” Osuna, Kevyn “Bicolor” Contreras, Kunno y Niurka Marcos. Por su parte, Ivonne Montero logró salvarse tras ganar el juego de salvación, lo que le da el poder de hacer movimientos durante el Viernes de Traición, dejando la puerta abierta a que la lista de nominados cambie.

Para los que no quieren que su favorito se vaya, el proceso de votación es gratuito y se puede hacer a través del link directo de votaciones o entrando al portal web de Azteca Uno en el apartado de La Granja VIP. Solo hay que elegir al nominado y sumar puntos a su favor.

La estrategia aquí es clave: cada persona tiene derecho a 10 votos iniciales. Se pueden entregar todos a un solo participante o repartirlos entre varios de los nominados.

Si quieres echarle más ganas al apoyo, hay una forma de conseguir 10 votos adicionales. Solo hay que seguir el procedimiento de la plataforma, que consiste en responder una encuesta sencilla para liberar esos votos extra y sumarlos al contador del concursante preferido.

La verdad es que con Niurka y Kunno en la lista, esto se va a poner intensísimo. ¿Quién creen que sea el próximo en salir o habrá alguna traición de último minuto que lo cambie todo?