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Carolina Sandoval, mejor conocida como La Venenosa, lanzó un mensaje contra quienes señalan y juzgan a Paola Dalay. La comunicadora reprochó que se critique a Dalay por salir con César Romo después de haber anunciado que ya no está con José Eduardo Derbez.

Sobre la ruptura, José Eduardo Derbez explicó que él y Paola intentaron arreglar las cosas, pero que la decisión de separarse ya la habían tomado desde tiempo atrás. Aun así, hicieron un último esfuerzo para intentar seguir juntos.

El actor dejó claro que, sin importar lo que pase, jamás hablará mal de Paola Dalay, resaltando que ella es la mamá de su hija Tessa, quien tiene dos años.

La pareja también habló del tema del divorcio en un adelanto del podcast Mixologando y compartió la noticia de su separación en un video juntos.