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Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al informar que se retira de los escenarios en México hasta nuevo aviso. El cantautor compartió la noticia a través de una historia de Instagram, donde mencionó que en Mérida recibió la mejor bienvenida y despedida.

Aunque no dio explicaciones oficiales sobre su decisión, existen rumores de que esta pausa en su carrera tiene que ver con el pleito legal que mantiene con su padre, Jesús Jaime González Terrazas.

El pleito por el nombre

Desde inicios de noviembre se dio a conocer públicamente que Nodal y el productor musical Jesús Jaime pelean por los derechos comerciales del nombre artístico del cantante. El 30 de septiembre, el señor Jaime solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de Christian Nodal, lo que le daría todos los derechos sobre la música, fotografías, publicaciones y mercancía.

El equipo legal del cantante reaccionó rápido y niega que su padre tenga esos derechos, pero el instituto aún no ha dado una resolución final.

Su relación con Ángela Aguilar

Por otro lado, la polémica sobre su relación con Ángela Aguilar parece haber bajado. La pareja ha optado por ser más discreta en redes sociales, aunque comparten momentos de su vida en el rancho y se les ha visto juntos en palenques. Esto ocurre luego de que hace algunos meses fueran señalados por lastimar a Cazzu o a Belinda.