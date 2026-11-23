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Marvel Studios le está metiendo velocidad a la promoción de Vengadores: Doomsday y su más reciente jugada visual deja claro que organizar a tantos superhéroes es casi tan difícil como vencer al Doctor Doom. El estudio presentó once pósteres que, al juntarse, forman un mural enorme donde aparecen 21 personajes.

La composición se divide en diez parejas de personajes y una imagen que es exclusivamente para el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. En la lista de los elegidos están Thor, con Chris Hemsworth; Steve Rogers, con Chris Evans; el Capitán América de Anthony Mackie; Shang-Chi, el Profesor X y Sue Storm.

Marvel Studios es la productora estadounidense encargada de estas historias y parte de The Walt Disney Company, con Kevin Feige como presidente. En esta ocasión, el centro de todo es el Doctor Doom, un supervillano creado por Stan Lee y Jack Kirby que debutó en los cómics de los Cuatro Fantásticos.

Los ausentes de la familia y los Thunderbolts

Lo que realmente está causando ruido es quiénes no salieron en la foto. Marvel decidió dejar fuera a ocho personajes que ya habían sido anunciados para la película, y hay ausencias que están muy difíciles de explicar porque algunos de los excluidos pertenecen a equipos que sí tienen representación en el mural.

El caso más llamativo es el de la Primera Familia de Marvel. A pesar de que Reed Richards, con Pedro Pascal, y Sue Storm, con Vanessa Kirby, sí tienen su espacio, Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) quedaron fuera. Es una decisión curiosa porque los Cuatro Fantásticos funcionan como una unidad familiar y separarlos en la publicidad es raro, aunque Marvel no ha dado motivos.

En cuanto a las parejas, Sue Storm aparece junto a Namor, interpretado por Tenoch Huerta. En los cómics, ellos tienen una relación complicada, así que la elección es interesante, aunque no significa que la película vaya a explorar ese vínculo. Por otro lado, Reed Richards comparte imagen con el Profesor Xavier.

También hay un vacío intrigante con Bob Reynolds, más conocido como Sentry. Lewis Pullman interpreta a este personaje, quien ya apareció en Thunderbolts* y tiene una capacidad destructiva que sería clave contra el Doctor Doom. Que Marvel lo haya prescindido de una imagen que busca mostrar la magnitud del conflicto es sorprendente, aunque podría ser una estrategia para guardar información o simplemente darle prioridad a otros.

El equipo de Thunderbolts tiene una presencia muy desigual. Mientras que Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan) y Guardián Rojo (David Harbour) sí están, sus compañeros John Walker y Ava Starr no tuvieron la misma suerte. John Walker, el US Agent interpretado por Wyatt Russell, ha sido parte de la evolución de los equipos del UCM, pero no figura aquí. Lo mismo pasa con Ava Starr, alias Fantasma, interpretada por Hannah John-Kamen; su exclusión llama la atención ya que otros miembros de su grupo sí aparecen.

Mutantes y otros rezagados

Los mutantes sí tienen un lugar privilegiado en el mural. El Profesor Xavier, Magneto, Cíclope, Mística, Gambito y Rondador Nocturno están presentes, lo que confirma que los X-Men serán fundamentales en este encuentro de franquicias. Sin embargo, falta uno de los más reconocibles: Hank McCoy, mejor conocido como Bestia.

Kelsey Grammer es quien interpreta a Bestia y es el único de los X-Men anunciados que no aparece en la selección. Esto es especialmente notable porque el personaje ya había conectado con el UCM en la escena poscréditos de The Marvels, por lo que su participación en Vengadores: Doomsday abre nuevas puertas para los mutantes, aunque se desconoce el alcance de su intervención.

Finalmente, los dos últimos excluidos son Cassie Lang y Joaquin Torres. Cassie, interpretada por Kathryn Newton, no aparece a pesar de que su padre, Scott Lang (Paul Rudd), sí tiene un lugar junto al Guardián Rojo. Es curioso que la hija de Ant-Man quede fuera en una película que reúne a varias generaciones. Por su parte, Joaquin Torres, interpretado por Danny Ramirez, tampoco está, a pesar de su relación estrecha con el Capitán América de Sam Wilson.

Lo más probable es que todo esto sea por necesidades de la campaña. Con un reparto tan masivo, Marvel Studios tiene que elegir a quién darle más brillo en cada imagen, porque intentar meter a todos convertiría el póster en una foto de graduación imposible de organizar. Solo queda ver si estas ausencias en el papel se traducen en menos tiempo en pantalla.

¿Será que a alguien se le olvidó pasar la lista de asistencia o Marvel nos está preparando una sorpresa con los que no salieron?