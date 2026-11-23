Entretenimiento

Majo Aguilar fue la encargada de interpretar el Himno Nacional de México el domingo 22 de noviembre en la Ciudad de México. La presentación ocurrió en el Estadio Banorte como parte de la ceremonia previa al partido de la Semana 11 de la NFL entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers.

La cantante se aventó la pieza de manera emotiva y sin un solo error, mientras que la gente en las tribunas la acompañó y celebró con aplausos. Con esto, Majo llevó la música mexicana a un evento internacional, destacando en el programa protocolario antes del kickoff.

Este encuentro marcó el regreso de la NFL a México en 2026, después de cuatro años sin juegos de temporada regular en el país. La jornada fue una mezcla de deporte y música, donde también participó MXKA, quien interpretó el himno de Estados Unidos antes de que los equipos saltaran al campo.

Para cerrar con broche de oro, el espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo de la banda mexicana The Warning, completando el ambiente musical del partido entre Vikings y 49ers.

Sinceramente, que Majo haya estado ahí fue un acierto total; tiene la voz y la presencia para llenar un estadio así sin temblar. ¿Quién más creen que debería cantar el himno en la próxima visita de la NFL?