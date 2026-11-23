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Alejandra, Paulina y Daniela Villarreal se adueñaron del campo del Coloso de Santa Úrsula para encender a los aficionados de la NFL. The Warning armó un set corto pero potente con tres temas de su álbum Everything's falling, ejecutando sus instrumentos de manera magistral.

Empezaron la fiesta con Ritual, luciendo unas alas inspiradas en la leyenda de Ícaro . Después siguieron con Ego, el hit en español que les dio el Latin Grammy, y cerraron con todo con Kerosene, la canción que las tiene sonando fuerte en Estados Unidos y Europa.

Fue un adelanto perfecto de lo que nos espera el 5 de febrero de 2027 en el Foro GNP del Autódromo de los Hermanos Rodríguez. The Warning conquistó el Estadio Azteca y a los fans de la NFL.