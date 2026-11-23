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Netflix no se guarda nada para cerrar el 2026 en México. La plataforma trae una mezcla intensa de deportes en vivo, series que ya extrañábamos y películas que tienen nombres pesados detrás. El plato fuerte llega el 23 de diciembre con Las nuevas desventuras de Cliff Booth, una cinta dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino.

Para quienes no recuerden, Cliff Booth es el doble de acción que Brad Pitt interpretó en Había una vez en Hollywood. En esta nueva historia, nos vamos a Los Ángeles de 1977 para ver cómo el personaje se las arregla con trabajos esporádicos y algunos encargos que se ponen bastante peligrosos. Honestamente, que Tarantino escriba y Fincher dirija es una combinación que promete un caos visual y narrativo del bueno.

Series y adaptaciones que llegan al catálogo

Si te gusta el drama de época, el 3 de diciembre llega una nueva adaptación de Orgullo y prejuicio. Vamos a ver otra vez la dinámica entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy, un clásico que nunca falla aunque lo cuenten mil veces.

Para los que prefieren algo más contemporáneo y con aire europeo, Emily en París regresa el 24 de diciembre con su sexta temporada. Emily sigue en su lucha constante entre sus ambiciones profesionales, los amores complicados y las lealtades que ha armado en la ciudad luz. Ya es casi una tradición que Emily nos haga reír o desesperar con sus decisiones personales.

El calendario de series se pone intenso con otras opciones. El 4 de diciembre llega En diciembre llegaban las brisas, donde cuatro mujeres de la alta sociedad de Barranquilla deciden mandar las reglas sociales a volar para armar su propio camino. El 9 de diciembre regresa La ley de Alicia en su segunda parte, enfocada en cómo Alicia intenta reconstruir su vida personal mientras retoma su camino como abogada.

Para los fans del K-drama, el 11 de diciembre se estrena A paso lento e intenso, una historia que se mete en el mundo del espectáculo coreano, pero no desde el lado brillante, sino desde la represión y el miedo. Y si buscan algo de competencia, el 18 de diciembre llega Secreto millonario: mentir para ganar, un programa conducido por Adela Micha donde 12 celebridades se pelean por descubrir quién tiene el premio millonario.

Cine entre comedias y suspenso

El cine de diciembre tiene de todo. El 2 de diciembre llega Atrapada en las vacaciones, una historia de bucles temporales donde Mae tiene que enfrentar sus sentimientos para que su futuro no sea el mismo disco rayado. Para los que buscan algo más ligero, el 3 de diciembre llega Las locuras de mi novia feminista, una comedia romántica basada en una novela que pone sobre la mesa las diferencias en el amor y los derechos.

El 11 de diciembre es un día cargado. Cameron Diaz protagoniza Un mal día, una comedia sobre una madre soltera lidiando con una jornada caótica para cumplirle una promesa a su hija. Ese mismo día llega En nombre de otro, donde una confesión policial abre la puerta a un caso mucho más complejo de lo que parece, y Viene y va, que narra cómo dos jóvenes enamorados encuentran apoyo en la amistad y el mar tras una tragedia.

Cerrando la lista cinematográfica, el 18 de diciembre llega Ray Gunn, una película animada de ciencia ficción en una ciudad retrofuturista donde un detective privado investiga un caso relacionado con extraterrestres y una celebridad.

Documentales y deportes en vivo

En la parte de no ficción, destaca Marcos: otro mundo es posible, que llega el 2 de diciembre. Este proyecto recupera la historia del levantamiento zapatista de 1994 y la lucha de las comunidades indígenas de Chiapas después de más de tres décadas.

Otros documentales incluyen La II Guerra Mundial: tras las líneas enemigas el 2 de diciembre, con misiones secretas y testimonios. El 4 de diciembre, la cineasta Ava DuVernay analiza la Constitución de Estados Unidos en Enmienda XIV. El 11 de diciembre llega un material inédito sobre la vida del artista Jean-Michel Basquiat y el 16 de diciembre se estrena Un affaire mortal: la historia de Pamela Smart, sobre el asesinato de su esposo.

El 1 de diciembre llega Un campo abierto, un cortometraje documental sobre las consecuencias de un accidente aéreo en Etiopía y el proceso de duelo de las personas afectadas.

El deporte también tiene espacio. El 11 de diciembre, desde Cardiff, Gales, se transmitirá la pelea de peso pesado entre Tyson Fury y Anthony Joshua. El 12 de diciembre llega la acción con WWE Wrestlepalooza 2026. Y para cerrar el año, el 25 de diciembre, Netflix pone la NFL en vivo con dos juegos navideños: Green Bay Packers contra Chicago Bears y Buffalo Bills contra Denver Broncos.

¿Con cuál de todos estos estrenos vamos a gastar las vacaciones?