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Crunchyroll anunció que la película animada My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes’ Mission ya forma parte de su catálogo. El filme, basado en la franquicia creada por Kohei Horikoshi, está disponible en japonés con subtítulos en varios idiomas y también cuenta con doblaje en ciertos casos.

Aunque la plataforma aclaró que la disponibilidad de la cinta depende de la región, se confirmó que se puede ver desde Latinoamérica. Esta historia, que es independiente del manga, tiene una duración de una hora y 44 minutos.

En cuanto a la producción, Kohei Horikoshi supervisó el filme y diseñó los personajes originales. El estudio Bones estuvo a cargo de la animación bajo la dirección de Kenji Nagasaki, quien también dirigió el anime para televisión, mientras que Yousuke Kuroda se encargó de los guiones. Yoshihiko Umakoshi volvió a ser el diseñador de personajes y Yūki Hayashi fue el compositor de la música.

La banda sonora cuenta con dos temas principales titulados Empathy y Flowers, interpretados por Asian Kung-Fu Generation. En su debut en cines en 2021, la película recaudó cerca de 28.68 millones de dólares tan solo en Japón.

La trama sigue a una misteriosa organización dedicada a destruir a personas con dones o Quirks, la cual amenaza al mundo colocando bombas en diversas zonas. Ante esto, los héroes profesionales y estudiantes se movilizan para localizarlas. En el área de Otheon, Deku, Bakugo y Todoroki se encuentran con Rody y terminan colaborando con él.