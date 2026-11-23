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Arturo Barba y Memo Villegas protagonizan la obra de teatro El Quinto Paso, una pieza escrita por David Ireland y traducida al español por Adrián Chávez para su puesta en escena en México. La historia se centra en la dinámica entre Jaime, un padrino interpretado por Barba, y Luca, interpretado por Villegas, quienes comparten un proceso de vulnerabilidad basado en la confianza que termina por dar un giro complicado a su relación.

Arturo Barba es un actor mexicano con trayectoria en las tablas quien, en esta ocasión, se sumerge en una narrativa dirigida por Daniel Veronese que busca exponer los vínculos humanos a través del humor y la carga emocional.

El espejo de las adicciones

La trama gira en torno a los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, específicamente el cuarto y el quinto paso. Según explicó Barba, el quinto paso consiste en la acción de sincerarse y externar las vivencias personales ante otra persona durante el proceso de recuperación. El actor señaló que el autor, David Ireland, aborda este tema de una manera supercruda, sin poner maquillaje ni adornos para suavizar la caída de los personajes.

Para Barba, la obra no debe entenderse como una sesión de ayuda, sino como un enfrentamiento que revela el lado sombrío de los seres humanos sin ningún tipo de filtro. Esta crudeza es la que permite que el teatro cumpla su función de espejo social, permitiendo que las cosas se llamen por su nombre, una capacidad que el actor considera fundamental para la sociedad.

Catarsis y conexión con la audiencia

Debido a que muchas personas en el público conocen la estructura del programa de Alcohólicos Anónimos, Barba considera que la puesta en escena facilita que los asistentes realicen una catarsis al identificarse con lo que sucede en el escenario. El actor mencionó que el público suele reírse en ciertos momentos, sugiriendo que a veces se hace para no llorar, ya que la risa funciona como un catalizador para conocerse mejor en el contexto de una comedia.

El actor profundizó en la idea de que el teatro en México suele reflejar la situación de la sociedad, no solo desde una perspectiva geográfica o política, sino principalmente desde lo emocional. Para él, el espacio teatral representa una tabla de salvación que permite a las personas analizarse y salir un momento de sus problemas cotidianos, especialmente cuando la realidad se siente asfixiante.

El impacto de la naturaleza humana

Aunque al principio Barba pensó que se trataría simplemente de una obra que divertiría al público, terminó dándose cuenta de que la historia toca fibras profundas. El actor destacó que existe algo poderoso en la forma en que se plantea la naturaleza de las adicciones, lo que genera una conexión real con la gente.

La obra tuvo su última presentación el 21 de noviembre de 2026 en el teatro Silvia Pinal a las 20:45H. La experiencia terminó convirtiéndose, según el actor, en un espacio para mover fibras humanas a través de la representación de la recuperación y la fragilidad.