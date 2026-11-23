Entretenimiento

La cantante Gloria Trevi recibió un reconocimiento por parte de la organización SOS Discriminación Internacional Querétaro y su grupo de juventudes. El premio es por el impacto positivo que tiene en la salud emocional y la inclusión de las personas que escuchan su música.

Durante su presentación en la feria queretana, la artista interpretó temas como El favor de la soledad, Todos me miran y Grande. Activistas señalan que estas canciones tienen mensajes psicológicos muy valiosos.

Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, quien es presidente de la organización y especialista en psicología positiva, explicó que estas letras sirven para procesar el duelo amoroso sin juicios. Según Ramos Gutiérrez, el tema El favor de la soledad convierte la tristeza en catarsis y permite aceptar el dolor para que la recuperación personal sea efectiva.

En lugar de ver el aislamiento como un castigo, la canción plantea que es un proceso necesario para cerrar ciclos de pareja y volver a construir el bienestar propio. Por otro lado, destacaron que colaboraciones como Grande impulsan a las personas a superar el abuso y sanar heridas del pasado sin guardar rencores.

La verdad es que cantar a todo pulmón en el carro es la terapia más barata que existe y que la Trevi siempre ha sabido cómo ponernos a sacar todo el drama. ¿Cuál de estas canciones te ha salvado a ti de un mal amor?