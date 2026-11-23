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México está a nada de hacer historia en el Miss Universo. María Vargas competirá en la edición 2026 con la posibilidad de suceder a su compatriota Fátima Bosch, quien ganó el certamen en 2025. Si logra ganar, México se convertiría en el segundo país en el mundo en obtener dos victorias consecutivas, un logro conocido en el mundo de la belleza como el 'back to back'.

Para que este hito se concrete, Vargas debe ganar la competencia internacional. Es importante aclarar que el hecho de que ella haya recibido el título nacional de Miss Universo México por parte de Bosch es una sucesión distinta y previa a la disputa por la corona universal, por lo que el verdadero reto está en la final internacional.

El club exclusivo del 'back to back'

El único antecedente de este fenómeno pertenece a Venezuela. En 2009, la corona fue entregada por Dayana Mendoza a su compatriota Stefanía Fernández, quien se convirtió en la sexta representante de ese país en obtener el título. Ese momento quedó registrado como la primera vez que una sola nación logró dos reinados seguidos.

Hubo un momento en que pareció que Colombia repetiría la hazaña venezolana. En la final de 2015, el conductor Steve Harvey anunció a Ariadna Gutiérrez como la ganadora, quien incluso recibió la corona de manos de Paulina Vega, Miss Universo 2014. Sin embargo, el festejo duró muy poco. Cuatro minutos después, Harvey admitió que había comunicado un resultado equivocado. La verdadera ganadora era la filipina Pia Wurtzbach, mientras que la colombiana había quedado como primera finalista. Tras retirar la corona a la latina, Venezuela recuperó su estatus como el único país con un 'back to back' oficial.

Detalles de la candidata y la final

Sobre María Vargas, se sabe que es originaria de Zapopan, Jalisco, tiene 28 años y se desempeña como modelo, empresaria y escritora. Su camino hacia la corona tiene fechas muy próximas: la final está programada para el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Antes de ese gran cierre, se llevará a cabo el desfile de trajes nacionales el 21 de noviembre y la competencia preliminar el 22 de noviembre.

Sombras sobre la organización

El camino hacia este posible récord no ha estado libre de dramas. La coronación de Fátima Bosch el 21 de noviembre de 2025 en Tailandia estuvo envuelta en controversias. Se reportó que dos jueces se retiraron y uno más señaló posibles manipulaciones. Además, un organizador tailandés causó polémica al retar públicamente a la representante mexicana.

El problema no terminó en el escenario. Se informó sobre una investigación en México por presuntos vínculos con el crimen organizado relacionados con Raúl Rocha Cantú, copropietario del concurso. Por otro lado, la copropietaria Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip enfrentó una orden de arresto en un tribunal de Bangkok debido a su ausencia en una audiencia por un caso de presunto fraude.

A pesar de todo el ruido judicial y los escándalos organizativos, la expectativa competitiva se mantiene. Todo se reduce ahora a si María Vargas puede lograr ese hito histórico para México.

¿Será que finalmente tenemos la suerte de nuestro lado o nos quedaremos con las ganas?