Entretenimiento

La televisión mexicana ha sido la cuna de producciones que se volvieron parte del día a día de millones de personas. A lo largo de varias décadas, estos programas no solo sirvieron para pasar el rato, sino que impulsaron carreras artísticas, trajeron nuevas formas de hacer tele y fueron el espejo de los gustos y tendencias de cada generación.

Hubo espacios que se volvieron sagrados los domingos, mientras que otros vivían de las polémicas, las exclusivas y las entrevistas picantes. Desde el humor y la música hasta los talentos emergentes, estos shows dejaron personajes y momentos que ya son imposibles de olvidar, marcando un antes y un después en cómo consumimos entretenimiento en México.

Los clásicos y la época dorada

En la lista de los inolvidables destaca el programa de Raúl Velasco, que durante décadas fue la plataforma clave para cualquier artista de la música latina. Por otro lado, Silvia Pinal trajo historias basadas en la vida cotidiana y problemas sociales que ponían a todo el mundo a platicar. Y obvio, no podemos olvidar a Chabelo, quien con sus concursos y la famosa catafixia se volvió la figura central de los domingos familiares.

Para los que crecieron con la tele juvenil, Adal Ramones dominó finales de los noventa y principios de los 2000 con sus monólogos, sketches y entrevistas. En esa misma línea, hubo propuestas de humor irreverente y bromas fuera de lo convencional que se ganaron al público joven. De hecho, hubo una generación entera que se obsesionó con los juegos y concursos de Disney Channel.

Chismes, realidades y talentos

El mundo del espectáculo tuvo sus propios reyes. Desde 1996, un programa de noticias y polémicas se posicionó como uno de los más reconocidos, mientras que en los años 2000 otro espacio basado en exclusivas y chismes de famosos se volvió un referente. También existió aquel show dedicado a explorar los secretos y controversias de las grandes figuras de la farándula.

En el lado regional, destaca un clásico de la televisión veracruzana que dejó huella en los hogares jarochos con el humor, el baile y la música de Joe de Lara y Sumiko Mitzuko. Para quienes aman el espectáculo puro, hubo un programa de variedades que mezcló magia, música y comedia para volverse un gran clásico.

El año 2002 fue el punto de quiebre con la llegada de los reality shows, cuando la convivencia entre desconocidos revolucionó la pantalla. Ese mismo año nació el reality musical que, hasta hoy, presenta a jóvenes talentos que buscan cumplir el sueño de ser cantantes.

Seamos honestos, ¿quién no se sabe algún paso de baile de estos programas o no se quedó esperando la catafixia?