Entretenimiento

Hay enemistades en el mundo del espectáculo que, viéndolas en retrospectiva, simplemente no tienen sentido. Algunas fueron creadas por la prensa y otras nacieron de egos heridos por cosas tan simples como quién imponía más moda o en qué idioma se debía cantar para ser exitoso.

El drama de Cómplices al rescate

Uno de los casos más curiosos fue el de Belinda y Daniela Luján. Esta última es una actriz y cantante mexicana reconocida por protagonizar éxitos infantiles como Luz Clarita y El diario de Daniela. La historia comenzó con la telenovela Cómplices al rescate, donde Belinda interpretó a las hermanas Silvana y Mariana. Al parecer, ese papel estaba planeado originalmente para Luján, pero Belinda terminó quedándoselo.

La situación cambió cuando los productores quisieron extender el tiempo de la novela. Belinda se negó a seguir y fue entonces cuando Luján entró para tomar su lugar, lo que generó una recepción mixta entre los fans. En una entrevista se relata que, de pronto, en los programas de chismes aparecía la compañera con los libretos en la mano, anunciando que empezaría a grabar Cómplices al rescate.

Esto llevó a que los medios presionaran a ambas para generar conflicto. En una entrevista se dijo que Luján era una actriz, pero no cantante, ni imponía moda, y que la veían normal con los vestuarios de Televisa, mientras que a quien hablaba le gustaba mucho imponer moda para todas las niñas. A pesar de todo, años después se sabe que nunca hubo una enemistad activa entre ellas.

La guerra pop: Shakira vs. Juanes

En Colombia, dos de los máximos exponentes del pop, Shakira y Juanes, pasaron por un distanciamiento basado en sus direcciones artísticas. El problema surgió cuando Shakira cambió drásticamente su estilo hacia un pop más comercial y con letras menos profundas. Lo que más molestó a sus compatriotas fue que este cambio ocurrió al cantar en inglés para alcanzar a un público global.

Juanes dijo que cuando la música penetra el corazón del artista se produce una conexión entre el espectador y el intérprete, con la poesía y la danza, y cuestionó: «¿pero en inglés?». Esta situación le permitió a Juanes ganar una ventaja competitiva en su país al lanzar la campaña Se habla español. Incluso llegó a burlarse discretamente de Shakira durante los VMAs que presentó junto a Diego Torres.

Al final, ambos decidieron dejar atrás las diferencias. Llegaron a la conclusión de que era más importante concentrarse en representar a Colombia y a toda Latinoamérica, y uno de ellos dijo estar muy dispuesto a encontrarse en algún momento de la vida para hacer algo muy bonito.

El choque de las reinas del chisme en Perú

En el medio peruano, la rivalidad más destacada es la de Magaly Medina y Gisela Valcárcel. Aunque Medina ha tenido conflictos con muchas celebridades y conductoras, su pelea con Valcárcel es la más grande. Este conflicto inició en los años 90, principalmente porque Magaly criticó la autenticidad de Gisela.

La disputa escaló hasta convertirse en un caso de difamación. Según un comentario recogido en el material, Gisela se quería pasar de viva copiando spots de otros países, sin parodiarlos. La rivalidad quedó marcada por frases fuertes, como una declaración en la que se afirma que lo que se tiene costó el sudor de la frente y no el sudor del trasero. Esta bronca entre la pelirroja y la rubia es considerada uno de los caos más absurdos de la cultura pop.

Tensiones en Primer Impacto

Otro enfrentamiento ocurrió entre Myrka Dellanos y María Celeste Arrarás, quienes eran conductoras del programa Primer Impacto. La tensión surgió cuando Dellanos decidió renunciar a su trabajo.