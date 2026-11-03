Sasha Sokol reaparece en el Gran Premio de México con su novio Alejandro Soberón

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Sasha Sokol volvió a dejarse ver en público el 1 de noviembre durante el Gran Premio de México 2026. La cantante asistió al Autódromo Hermanos Rodríguez acompañada por su pareja, el empresario Alejandro Soberón, y ambos fueron captados caminando por las instalaciones del Paddock Club, que es una de las zonas más exclusivas del evento. Para la ocasión, Sasha eligió un look sofisticado con un traje color marfil y lentes oscuros.

Esta salida ocurre en un momento donde la cantante se había mantenido alejada de los reflectores. El motivo es la controversia generada por la serie de ficción sobre la historia de Timbiriche publicada por ViX. La producción ha recibido críticas por cómo se abordaron ciertas vivencias de los integrantes, particularmente las de Sasha y Thalía. Debido a esto, seis miembros de la agrupación marcaron distancia del proyecto.

Sasha Sokol es una actriz y cantante mexicana que, aunque prefiere mantener su vida privada lejos de las cámaras, ha consolidado una relación sentimental con Alejandro Soberón que ya dura más de una década. A pesar de ser una de las parejas más discretas del espectáculo en México, ocasionalmente aparecen juntos en eventos públicos como este Gran Premio.

El perfil de Alejandro Soberón

Detrás de muchos de los conciertos y eventos deportivos más grandes del país está Alejandro Soberón Kuri. El empresario nació el 31 de mayo de 1960 en la Ciudad de México y se formó en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. Su camino en la organización de eventos empezó desde los 17 años, cuando coordinaba graduaciones y fiestas escolares. Incluso, para pagar sus primeros tres años de carrera universitaria, vendió casas de interés social en Tulpetlac, Estado de México, durante seis fines de semana.

En 1990, Soberón fundó OCESA, la empresa dedicada a la organización de espectáculos. Más adelante desarrolló la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), donde se desempeña como presidente del consejo de administración. A través de estas compañías, ha gestionado festivales como el Vive Latino y el Corona Capital, además de operar Ticketmaster México y el recinto que antes era el Foro Sol y hoy es el Estadio GNP.

La creación del Foro Sol y el regreso de la F1

Uno de los hitos más importantes en la trayectoria de Soberón fue la gestión para traer a Paul McCartney a México en 1993. El empresario se enfrentó al problema de no tener un lugar adecuado para la magnitud del concierto. Tras intentar negociar con el Estadio Azteca sin éxito, Barry Marshall, representante de McCartney, le propuso construir un estadio.

Con solo cuatro meses para organizar todo, el equipo buscó un terreno y encontró la solución en el Autódromo Hermanos Rodríguez, específicamente en un área donde había canchas de fútbol de tierra. Aunque al principio la idea de construir un estadio era solo una alternativa para presionar en las negociaciones, el proyecto se concretó y las gradas quedaron listas a tiempo. Este espacio permitió no solo la presentación de McCartney, sino también la de Madonna, sentando las bases de lo que se convertiría en el legendario Foro Sol.

Otro logro fundamental de Soberón fue lograr que la Fórmula 1 regresara a México. El país había quedado fuera del calendario de competencias desde 1992, pasando 23 años sin una carrera. Para concretar el regreso en 2015, fue necesario remodelar el Autódromo Hermanos Rodríguez para cumplir con las exigencias de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), un proyecto en el que participaron CIE, OCESA y diversas autoridades gubernamentales.

Sobre la diferencia de edad entre la pareja, Alejandro Soberón nació el 31 de mayo de 1960 y Sasha Sokol el 17 de junio de 1970, lo que representa una diferencia de 10 años entre ambos.