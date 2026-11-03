Crista Montes se sube al Ring Royale y los fans ya quieren el pleito familiar

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Crista Montes ya es una realidad en la segunda edición de Ring Royale. Ayer, 1 de noviembre, se dio a conocer parte del cartel del espectáculo y la mamá de Gala Montes aparece en la lista, aunque todavía no se ha revelado quién será su contrincante en el ring. El contrato para que Crista participe llegó a través de Poncho de Nigris.

La llegada de Crista no es sorpresa para quienes siguen el chisme, ya que se ha vuelto una figura pública debido a la polémica con su hija. Hace cuatro años, Gala Montes acusó a su madre de maltratarla y de aprovecharse de ella y de sus ganancias desde que la actriz era niña estrella de telenovelas. Este conflicto ha sido tan fuerte que incluyó acusaciones de golpes y robos.

Los seguidores ya están proponiendo nombres para la pelea en los comentarios de la publicación oficial. Entre las propuestas, los fans piden una pelea entre Crista y Gala Montes.

Otra opción que suena en redes es Doña Alegría, la mamá de Poncho de Nigris. Sin embargo, parece que ese combate no pasará. Lety de Nigris descartó subirse al ring con la mamá de Gala y Doña Alegría ha rechazado las invitaciones de Poncho, argumentando que ya no tiene edad para boxear. De hecho, Doña Alegría sugirió que Crista mejor se enfrente a Fer Lucin, quien recientemente pasó por una cirugía estética.