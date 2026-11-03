Lluvia de famosos en el Gran Premio de México

Entretenimiento

El Autódromo de los Hermanos Rodríguez se convirtió en la pasarela favorita de las celebridades este domingo 1 de noviembre, ya que un montón de famosos se dieron cita en el Gran Premio de México.

Entre los asistentes destacaron Victoria Justice, Yahir, Emmanuel y la actriz Bárbara de Regil. Algunos fueron captados por los celulares del público que no dejaban de grabar, mientras que otros prefirieron presumir su asistencia compartiendo fotos y videos de la competencia en sus redes sociales.

La verdad es que el evento estuvo más lleno de estrellas que la misma pista. ¿Quién creen que tuvo el mejor look para ir a las carreras?