Cinthia Aparicio desata rumores de romance con un empresario ganadero

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Todo parece indicar que Cinthia Aparicio decidió darse una nueva oportunidad en el amor. Tras su divorcio mantuvo su vida privada alejada de los reflectores, pero una fotografía difundida por distintos portales, en la que aparece tomada del brazo de Hugo Martínez Manterola, desató sospechas de romance.

Aunque Hugo no es del mundo del espectáculo, sí se mueve en las redes sociales. Resulta que es médico veterinario, influencer y un empresario ganadero que heredó el negocio familiar, dedicándose también al comercio y la importación. En su Instagram sigue disponible un video en el que aparece ordeñando una vaca, conviviendo con caballos y contemplando la naturaleza.

Este movimiento llega justo cuando Alexis Ayala se siente en las nubes y presume a Marietta como su mujer, y ha dicho que ella "no cela a mis hijas, no cela a mi madre". De hecho, el actor hasta tuvo que configurar su cuenta de Instagram para no ver lo que Cinthia publica.

Para que tengan el dato, Cinthia y Alexis se casaron en 2023, y tras tres años de matrimonio anunciaron su separación en abril de 2026. La actriz se ha dicho tranquila y, sobre Alexis y su nueva pareja, respondió: "¿cuál duelo?, ¿quién se murió?".

Por ahora, ni Cinthia Aparicio ni Hugo Martínez Manterola han confirmado una relación.