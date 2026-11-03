Laura Bozzo estuvo a punto de morir: su hija revela la gravedad de su salud

Entretenimiento

Victoria de la Fuente confirmó que la salud de su madre, la conductora Laura Bozzo, era grave, por lo que fue trasladada al Hospital General de la CDMX. El problema empezó con una úlcera gástrica que terminó en una peritonitis, dejando a la presentadora con apenas un 10% de probabilidades de sobrevivir según los médicos.

Aunque el pronóstico era reservado y la familia decidió guardar silencio para evitar chismes, Victoria reveló que Laura ya salió de terapia intensiva. Según la hija, esa fue la etapa más delicada del proceso, pero ahora la salud de la conductora evoluciona y se recupera satisfactoriamente, aunque todavía no saben cuándo le darán el alta hospitalaria.

No todo ha sido fácil en el hospital, ya que Victoria confesó que hubo días en los que su madre estaba de buen ánimo y otros en los que se sentía muy mal.

El drama de los rumores

Alfredo Adame compartió que Laura Bozzo supuestamente había muerto. Para Victoria, lidiar con este tipo de noticias mientras su madre sigue internada es algo asqueroso, ridículo y lo más bajo de lo humano. Por lo mismo, pidió que los medios sean responsables con la información que comparten.