Karina Torres y Memo Schutz se reúnen y terminan compitiendo

Entretenimiento

Karina Torres y Memo Schutz se reencontraron a un mes de haberse despedido como finalistas de La Casa de los Famosos México 2026. El analista deportivo compartió los detalles de este encuentro en una cápsula durante la emisión del 2 de noviembre de Cuéntamelo Ya!, donde dejó claro que considera a la influencer como una de sus mejores amigas.

El reencuentro tuvo lugar en el marco de la Fórmula 1, donde Memo ideó un reto en el que nuevamente competirían, para poner a prueba sus habilidades. La dinámica consistió en ver quién era capaz de cambiar una llanta en el menor tiempo posible.

Karina bromeó diciendo que mejor le hacían una afinación. Con herramienta en mano, ambos comenzaron la dinámica y Karina resultó vencedora.

"Si necesitan ayuda para cambiar una llanta, no me llamen. Llamen a Kari", dijo Memo junto a Carlos Arenas. Honestamente, nos encanta que sigan con esa energía de competencia incluso fuera del reality. ¿Será que Karina ya tiene un negocio de mecánica y no nos avisó?