Aquivaldo Mosquera y Wendy Guevara se lanzan al ring en Ring Royale 2

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Aquivaldo Mosquera cambia la cancha por el ring. El exdefensa del América fue confirmado por Poncho de Nigris como uno de los participantes de Ring Royale 2, el evento de boxeo entre celebridades que tendrá su segunda edición el 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, Nuevo León.

El exfutbolista colombiano forma parte de una lista inicial de 13 personalidades del deporte, las redes sociales y el entretenimiento que integrarán la función. Hasta el momento no se ha revelado quién será el rival de Mosquera ni cómo quedaron los enfrentamientos.

Por otro lado, Wendy Guevara ya confirmó que estará presente en el evento y aseguró que peleará contra quien le pongan. También regresa Marcela Mistral, quien en la primera edición logró derrotar a Karely Ruiz.

Para darle más drama al asunto, el espectáculo tendrá una temática inspirada en la antigua Roma, así que los participantes saldrán caracterizados como gladiadores.

Si alguien quiere ir a ver este caos, la venta de boletos arranca mañana, 4 de noviembre, a través de Superboletos. Los precios y la distribución de las peleas todavía están pendientes de confirmarse.

¿Se imaginan a Wendy Guevara en modo gladiadora? Va a estar intenso.