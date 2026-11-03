Paola Dalay y José Eduardo Derbez: el chisme completo de su ruptura y el nuevo novio

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El pasado 1 de noviembre, Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron que su relación llegó a su fin. Aunque no soltaron los detalles exactos de por qué tronaron, explicaron que pasaron por diversas situaciones que los llevaron a tomar la decisión. Eso sí, dejaron claro que no hubo infidelidad y que se llevan bien por el bienestar de su hija, Tessa.

Pero aquí es donde el drama se pone bueno: apenas unas horas después de confirmar el adiós, Paola Dalay soltó la bomba de que ya está saliendo con el futbolista César Romo. La modelo explicó que empezó su romance con el deportista después de que terminó lo suyo con José Eduardo.

Como siempre pasa, la gente en redes sociales se puso a investigar y viralizaron los últimos mensajes que se mandaban antes de que todo explotara. Resulta que el 21 de junio, en el Día del Padre, Paola apareció en una fotografía de José Eduardo y le escribió: "Te amo, feliz día mi amor".

Días más tarde, el 1 de julio, Paola subió unas fotos suyas a Instagram y José Eduardo apareció en la publicación y escribió "Wow", rindiéndose ante la belleza de la modelo y madre de su hija.

Paola Dalay desmintió cualquier infidelidad a José Eduardo Derbez y dijo que mantienen una buena relación por el bienestar de su hija.