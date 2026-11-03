Majo Aguilar ya tiene su propia estrella en California

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Majo Aguilar acaba de sumar un logro más a su cuenta. El viernes 30 de octubre, la cantante fue distinguida con una estrella en el Paseo de las Estrellas de Plaza México, en Lynwood, California, convirtiéndose en la primera persona homenajeada en la nueva etapa de este proyecto.

La artista recibió la llamada Estrella Maya dentro de la categoría de Artista de Grabación. Este reconocimiento busca celebrar a personalidades mexicanas y mexicoamericanas que han destacado en ámbitos como el deporte, el entretenimiento y la defensa comunitaria, resaltando el talento de la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Pero que no se olviden que vienen cosas fuertes. El 12 de noviembre Majo estrenará su nuevo material discográfico titulado Caprichos, donde seguirá explorando su propuesta musical.

Si quieren verla en vivo, el 13 de noviembre se presenta en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El show arranca a las 20:30 horas y durará unas dos horas; lo mejor es que estará acompañada por más de 20 músicos en escena, incluyendo mariachi y banda sinaloense.

Como nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, Majo ha sabido honrar el legado de su familia pero dándole su propio toque, mezclando sonidos tradicionales con cosas más contemporáneas. Su propuesta combina los sonidos tradicionales con elementos contemporáneos y colaboraciones que le permiten conectar con distintas generaciones.

¿Creen que el nuevo disco supere a los anteriores o ya saben qué esperar?