Danna sorprende con «Obsessed» en la fiesta temática de Madonna

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Danna apareció como invitada sorpresa en la fiesta temática «Madonna Halloween». El evento se llevó a cabo en The Chapel at The Abbey, en West Hollywood, California, donde la mexicana interpretó en vivo su tema «Obsessed».

Para la ocasión, Danna eligió un vestuario inspirado en las vedettes de cabaret, encajando perfecto con el ambiente de club nocturno y las referencias directas al universo de Madonna. Su presentación desató una ola de reacciones en redes sociales.

La celebración no solo tuvo música, sino que coincidió con el lanzamiento de «Madonna: Into the Groove», un libro de fotografías inéditas del fotógrafo Ken Regan con textos de Tomás Mier. Además de la sorpresa de Danna, la fiesta incluyó un show de drag y presentaciones de las artistas Remy Bond y Niko Rubio.

Por otro lado, el hecho de que Danna no asistiera al «Beliween» de Belinda derivó en un gesto de cariño entre las dos artistas.