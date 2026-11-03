Carmen Salinas nos presumió cómo se veía a los 17 años

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Carmen Salinas decidió consentir a sus seguidores en Facebook y compartió una fotografía de cuando tenía 17 años. En la imagen, la actriz mexicana posó en traje de baño, recordándonos que la belleza siempre ha estado ahí.

Lo mejor de todo fue el mensaje que puso junto a la instantánea, donde dijo que les regalaba esa foto porque en ese entonces no estaba tan bomba. Cerró el post enviándoles un abrazo con mucho cariño a todos sus fans.

Como ya sabemos, Carmen Salinas es súper activa en sus redes sociales y comparte constantemente imágenes. ¡Qué linda se veía de jovencita!