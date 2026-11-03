Rey Mysterio confiesa que WWE tuvo que frenar sus trajes de superhéroes por problemas legales

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Rey Mysterio ha dejado huella en la WWE no solo por su talento, sino por sus atuendos. Sin embargo, sus homenajes a Spider-Man, Batman y el Capitán América causaron un problema legal inesperado: la empresa empezó a recibir cartas exigiendo que dejara de usar ciertos diseños. El luchador reveló que la WWE tuvo que intervenir y pedirle que moderara sus referencias a los superhéroes.

Esta historia salió a la luz en una entrevista con Adrian Hernandez para el programa Unlikely, publicada originalmente en febrero de 2025, aunque volvió a circular el 2 de noviembre de 2026 luego de que Sportskeeda retomara las declaraciones.

Rey Mysterio es un luchador profesional que actualmente trabaja en el programa RAW de la WWE y se desempeña como Gerente General de AAA. Fue entrenado por su tío, Rey Mysterio Sr., y se ha destacado por integrar los movimientos típicos de la lucha libre mexicana, logrando éxito en categorías de pesos pesado y medio, así como en competencias de duplas, a pesar de su baja estatura.

El límite entre el homenaje y la copia

El integrante del Salón de la Fama explicó que siempre ha disfrutado incorporar elementos de sus personajes de cómics favoritos en su vestimenta. No obstante, reconoció que sus diseños se volvieron tan similares a los originales que provocaron advertencias legales dirigidas a la WWE.

Durante la plática, Mysterio recordó que la empresa le pidió reducir el uso de estas referencias porque estaban llegando cartas de cese y desistimiento, conocidas como cease and desist. El luchador admitió que la WWE tuvo que frenarlo por un tiempo porque estaba exagerando demasiado en los diseños. Al principio, él no comprendía por qué sus trajes representaban un problema.

Según relató, él consideraba que sus creaciones eran originales debido a que utilizaba su propio logotipo y solo añadía colores o detalles pequeños asociados a los personajes. Como ejemplo, mencionó al Capitán América; Mysterio creía que podía usar los colores característicos, una estrella y detalles en los guantes sin que eso significara reproducir completamente la apariencia del héroe. Aun así, las advertencias legales demostraron que las similitudes preocupaban a los dueños de la propiedad intelectual, por lo que le pidieron detenerse debido a que las reclamaciones seguían llegando.

Orígenes en México y la evolución del estilo

La afición por los trajes de superhéroes empezó mucho antes de su salto internacional. Mysterio comenzó a experimentar con estos diseños durante su etapa en AAA, una de las principales empresas de lucha libre en México. Su primer homenaje fue para Superman, utilizando pantalones largos ajustados con un calzoncillo encima, imitando el estilo clásico de DC Comics.

En ese entonces, en lugar de usar el emblema exacto de Superman, colocó un signo de interrogación dentro de un diseño inspirado en el famoso escudo del superhéroe, sumando los colores tradicionales y una pequeña capa roja. Mysterio recordó que los aficionados reconocían inmediatamente la inspiración detrás de su vestimenta y entendían lo que intentaba hacer.

El éxito de esa idea lo motivó a seguir experimentando. Posteriormente creó diseños basados en Batman y Spider-Man, una tradición que mantuvo al mudarse a competir en empresas de Estados Unidos. Estos atuendos se volvieron parte fundamental de su identidad visual, generando mucha expectativa entre los fans, especialmente en eventos grandes como WrestleMania.

Iconos visuales y el peso de la ley

Entre los homenajes más recordados de su carrera se encuentran los diseños de Wolverine, Flash, Batman, Spider-Man y el Capitán América. Cada uno adaptaba los elementos reconocibles de los personajes al estilo del luchador. Un ejemplo claro fue el traje del Capitán América que utilizó en WrestleMania 27, en 2011, donde la combinación de colores y símbolos patrióticos hacía evidente la referencia a Marvel.

Esta situación resalta cómo una idea creativa terminó siendo un riesgo legal por tratarse de personajes protegidos por derechos de propiedad intelectual. Es importante aclarar que Mysterio no enfrentó personalmente una demanda judicial; lo que ocurrió fue que la WWE recibió las cartas legales y le solicitó limitar los elementos de sus trajes. Una carta de cese y desistimiento es una advertencia o reclamación, pero no es lo mismo que una demanda presentada ante un tribunal.

El luchador no identificó individualmente a quien enviaba las cartas en el fragmento de la entrevista, centrándose en las advertencias de la WWE y los cambios que tuvo que hacer. A pesar de esto, su trayectoria refleja la capacidad de conectar la lucha libre mexicana con la cultura popular internacional. Sus máscaras y diseños han evolucionado desde AAA y WCW hasta la WWE, manteniéndose como un pilar de su imagen.

En la misma entrevista, Mysterio también mencionó su futuro profesional y la posibilidad de anunciar su retiro anticipadamente, tema que ha cobrado fuerza por su larga trayectoria en el cuadrilátero. Aunque la ley puso límites, sus trajes de superhéroes siguen siendo de los más creativos en la historia de la WWE. Lo que empezó con una capa roja de Superman en México terminó siendo una tradición visual impactante.