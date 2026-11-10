Salma Hayek y el glamour de la LACMA Art + Film Gala 2026

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La temporada de eventos en Hollywood sigue a tope y la moda de las celebridades no deja de dar de qué hablar. El sábado, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles celebró una nueva edición de la Art + Film Gala 2026, donde la alfombra roja fue el escenario perfecto para looks elegantes y creativos.

Salma Hayek, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy y Kim Kardashian estuvieron entre las celebridades presentes y demostraron que una noche de arte puede convertirse fácilmente en una pasarela.

Esta edición número 15 de la gala estuvo copresidida por Leonardo DiCaprio y Eva Chow. En esta ocasión, los homenajeados fueron la artista Vija Celmins y el cineasta Denis Villeneuve. Más allá del brillo y los vestidos, el evento tiene la misión de recaudar fondos para apoyar los programas educativos, las adquisiciones y las exposiciones del museo.

¿Quién creen que se llevó la noche?