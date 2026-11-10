Lucero pone freno a los chismes sobre su regreso con Mijares

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Lucero se puso firme contra la desinformación. La cantante reaccionó con molestia ante la difusión de una portada falsa que simulaba ser de una revista, donde se anunciaba que ella y Manuel Mijares habían decidido volver.

Esta mentira no se quedó solo en la noticia; el montaje incluía declaraciones que jamás existieron y una fotografía editada de ambos juntos para hacer creer que la reconciliación era real. Lucero calificó esta situación como una falta de respeto.

Aunque es bien sabido que los artistas mantienen una relación increíble como exesposos, apoyándose en la crianza de sus dos hijos y colaborando en proyectos profesionales, ya han dejado claro en varias ocasiones que no hay planes de retomar su relación sentimental.

La verdad es que hay gente con demasiado tiempo libre para andar haciendo montajes así. ¿A poco no?