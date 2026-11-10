La Mansión VIP regresa con Karely Ruiz y un sistema de votos muy caro

Entretenimiento

El reality La Mansión VIP arrancó su segunda temporada el 8 de noviembre con una gala donde se presentaron los nuevos integrantes y las reglas para evitar las eliminaciones. El programa se transmite en vivo a través del canal de YouTube de HotSpanish, buscando repetir el ruido que generó la primera entrega.

El elenco es un catálogo completo de redes sociales y espectáculo. Entre los participantes están Karely Ruiz, Paolita Suárez, Bellakath, Dani Flow, La Cukis, Itati López, Tony Aguirre, João Ferreira, Edwin Mendoza, Doña Alegría, Cintia Cossio, Abel Robles, Odette Orlena, Rod Contreras, Alexis y Jorjais. Algunos ya estaban confirmados en redes y otros aparecieron recién en la emisión del estreno.

El formato ha levantado ampollas en internet porque se parece mucho a La Casa de los Famosos México. A eso se suman los pleitos entre HotSpanish y la productora Rosa María Noguerón, que han mantenido el proyecto en el ojo del huracán.

Para salvar a los favoritos, la audiencia tiene que entrar al canal de YouTube durante el en vivo y usar el SuperChat. La regla es clara: poner el nombre del participante con un hashtag. Si alguien se emociona y pone varios hashtags en un solo mensaje, los puntos solo cuentan para el primero de la lista.

Votar no es gratis. El monto mínimo es de 50 pesos mexicanos, donde cada 10 pesos se convierten en un punto para el concursante. Para los que quieran tirar la casa por la ventana, una aportación de 5,000 pesos otorga 500 puntos. Eso sí, los mensajes pasan por revisión y está prohibido soltar información que venga de fuera o chismes del propio reality.

HotSpanish quiere que la gente se involucre al máximo en las decisiones, usando modelos de interacción que ya funcionan en otros programas de telerrealidad. Habrá que ver si el público está dispuesto a pagar tanto por salvar a sus influencers preferidos o si el presupuesto no alcanza.