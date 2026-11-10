Manelyk no tuvo piedad con Natalia Alcocer tras su salida de La Granja VIP

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Natalia Alcocer decidió dejar La Granja VIP para priorizar su salud mental, asegurando que no la ha pasado bien los últimos días y que otros se burlaron de sus emociones. Pero aunque algunos mostraron apoyo, Manelyk González no se guardó nada y lanzó que hasta el final terminó arruinando todo.

Cuando Adal Ramones les avisó a los demás concursantes sobre la decisión, Manelyk se puso sarcástica. Para ella no fue sorpresa, ya que Natalia había tenido una crisis el viernes pasado. Mane soltó que la verdad no les importaba mucho que se fuera porque ya no la querían ahí y estaban esperando que saliera como eliminada el domingo.

La Bebeshita también entró al quite y cuestionó por qué Natalia no se esperó unas horas más, ya que el equipo de la Resistencia estaba convencido de que ella sería la siguiente en irse.

El drama no terminó con la Gala en vivo. Después, los Granjeros siguieron hablando del tema y Manelyk gritó: "Natalia, maldita. Ven cómo es, mira su soberbia, a mí no me eliminan, yo me voy y en Gala".

Niurka también puso su granito de arena y se mostró dudosa sobre los problemas de salud mental de Natalia, pues afirmó que la veía normal y bromeando en los últimos días, por lo que no cree que haya habido una crisis real.

Al final, Adal Ramones le recordó a Natalia que, a pesar de que su decisión fue respetada, tendrá que acatar las normas del reality.