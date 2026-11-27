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El 26 de noviembre, la DJ mexicana compartió un extenso mensaje donde habló sobre la importancia de poner límites a los hombres que acostumbran a salirse con la suya.

Mariana BO señaló que vivimos en una sociedad donde todavía hay hombres que manipulan la narrativa y desacreditan a las mujeres cuando estas deciden poner límites. Criticó que sea muy fácil buscar a una mujer en privado y compartir momentos, para luego desacreditarla públicamente con el fin de proteger una imagen o un ego herido.

La DJ afirmó que su vida, su carrera profesional y su valor como mujer no están a consideración pública. Aseguró que no tolerará faltas de respeto ni educación, y que no permitirá que a través de un comunicado se intente afectar su integridad.

Para cerrar el tema, Mariana BO sentenció que ella también está soltera y que disfruta de su vida, su música y sus proyectos.

El origen del conflicto

Este mensaje llegó apenas unas horas después de que José Eduardo Derbez publicara un comunicado el 26 de noviembre. En dicho texto, el actor afirmó que se encontraba soltero y con el corazón fuera de servicio tras su ruptura con Paola Dalay.

Derbez negó rotundamente estar estrenando romance, tener una novia secreta o estar haciendo casting para una nueva relación. Además, presumió que estaba disfrutando de su libertad y del privilegio de dormir atravesado en la cama.

Aunque Mariana BO no mencionó el nombre de José Eduardo Derbez en su publicación, las publicaciones de ambos se dan luego de que se reportara una supuesta ruptura entre ellos. Apenas el 19 de noviembre, la DJ había declarado que estaban saliendo y conociéndose.